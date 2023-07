Napoli, sottopasso Metro: sicurezza a carico dell'Autorità Portuale

Per la gestione del sottopassaggio che collega l'area portuale a piazza municipio è stato siglato un accordo fra amministrazione locale e autorità portuale. Il Comune a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura, a realizzare un info-point (peraltro già in funzione) e a gestire la funzionalità delle quattro telecamere di videosorveglianza collegate con la Questura di Napoli. L'autorià portuale si occuperà della vigilanza e dell'irrigazione delle aree verdi.

Questo il dettaglio dell'accordo

Il Comune si impegna a svolgere le seguenti attività:

- pulizia delle aree nel loro complesso;

- manutenzione ordinaria e straordinaria, delle pavimentazioni, dei sottoservizi a servizio della rampa di accesso alla stazione, del verde (ad esclusione delle attività di irrigazione) e dell’impianto di pubblica illuminazione;

- concedere in comodato d’uso gratuito all’Autorità Portuale 90 fioriere e n90 transenne di proprietà del Comune di Napoli, installate per consentire la viabilità pedonale e carrabile;

- allestimento struttura amovibile dedicata ad infopoint turistico presso il piazzale Angioino in prossimità della rampa;

- consegna alla Questura di Napoli del sistema di 4 telecamere installate sul perimetro dell’area in oggetto.

L’Autorità Portuale si impegna a svolgere le seguenti attvità:

- vigilanza e controllo necessarie a garantire la sicurezza delle aree, secondo le modalità che già attua nelle aree di propria competenza;

- irrigazione delle alberature, ferma restando la garanzia di attecchimento e lo sviluppo vegetativo otimale delle specie arboree messe a dimora di esclusiva responsabilità della Metropolitana di Napoli.

Qualora dovesse rendersi necessario, saranno utilizzate le opere idrauliche già predisposte all’installazione di un misuratore per l’approvvigionamento idrico.