Mano pesante dei pm Maria Sepe e Simona Rossi nei confronti degli imputati del processo (rito abbreviato) contro il clan Ferrara-Cacciapuoti, egemone nel territorio di Villaricca. I magistrati del tribunale di Napoli hanno formulato le richieste di condanna nei confronti di capi e affiliati alla fazione criminale della cittadina a nord di Napoli.

Tra le richieste spiccano i 15 anni per Domenico Cacciapuoti, classe 1990, i 14 per l'altro Domenico Cacciapuoti, classe 1985. E ancora: 20 anni per Luigi Cacciapuoti, del 1966, e 20 anni per Luigi Cacciapuoti, nato invece nel 1959.

Quattordici anni, infine, per Francesco Sarracino, 12 anni e 8 mesi per Vincenzo Ciccarelli, 16 anni per Domenico Ciccarelli, 18 anni per Giuseppe Mauriello, 16 anni per Giuseppe Cacciapuoti, 6 anni per Luigi Falco, 3 anni per Annunziata Landolfo, 15 per Antonio Montella, 12 anni per Giuseppe Maglione, 18 anni per Giuseppe Mauriello, classe 1966, 12 anni per Giuseppe Mauriello, 12 anni per Eduardo Mauriello, 8 anni per Antonio Sarracino, 12 anni e 8 mesi per Gennaro Palladino e 15 per Domenico Paragliola.