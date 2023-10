Napoli, la protesta delle scuole guida: corteo d'auto a passo d’uomo davanti alla Motorizzazione Civile

Un corteo di auto delle scuole guida sfilerà a passo d’uomo davanti alla Motorizzazione di via Argine e alcuni striscioni saranno affissi davanti agli uffici del ministero. È la protesta organizzata per domattina, martedì 10 ottobre 2023, a partire dalle ore 9.30, dalle autoscuole di Napoli e provincia aderenti alla Confarca (confederazione italiana che rappresenta oltre 2.400 tra scuole guida e studi di consulenza).

Una manifestazione organizzata contro la mancanza di esami in conto Stato e la riduzione di esami per la patente che sta mettendo in ginocchio i titolari delle autoscuole, nonché arrecando notevoli difficoltà agli utenti.

«Nonostante le promesse del mese giugno scorso non è cambiato nulla - denuncia Pietro Risiti, segretario della sezione provinciale di Confarca Napoli - Ci sentiamo presi in giro dalla Motorizzazione di Napoli.

la sola carenza di personale non può giustificare anche la chiusura infrasettimanale degli sportelli per le pratiche, ormai anche per i rinnovi e le altre prassi burocratiche riscontriamo difficoltà enormi».