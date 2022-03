Benzina, i dieci distributori più convenienti a Napoli dopo il taglio alle accise

Da oggi 23 marzo - ieri la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale - e per i prossimi trenta giorni, la benzina costerà di meno: la riduzione temporanea delle aliquote di accisa applicate ai carburanti - pari a circa 25 centesimi per litro - permetterà di tornare ai livelli pre conflitto in Ucraina, quando il prezzo al litro era ben lontano dalla soglia dei due euro. L'intervento emergenziale, messo a punto dai ministeri delle finanze e della transizione ecologica, fornisce anche una nuova “classifica” dei dieci distributori - tra marchi e pompe biance - più economici dove fare rifornimento a Napoli, secondo i dati forniti dall'Osservaprezzi del Mise aggiornati agli ultimi due giorni.

Al decimo posto si piazza la stazione di servizio De.Ma Petroli srl - pompa bianca - di via delle Repubbliche Marinare 36, che vende la benzina a 1,739 euro al litro. Si stabilizza a 1,719 euro al litro invece la benzina distribuita dall'IP 45371 di via Petrarca 133. Dieci centesimi in meno per il punto Esso - Vitullo s.a.s. di Patrizia Tesorone, collocato in via Caserta al Bravo 8: 1,709 al litro. Stesso prezzo, per chiudere la metà inferiore della classifica, per i distributori PV5 Esso di via Galileo Ferraris 128 - ma solo self service - e l'Easy service EnerGas di viale della Liberazione.

Le prime cinque stazioni di servizio più economiche del capoluogo campano, in questa occasione, si dividono la palma fornendo lo stesso prezzo: 1,699 euro al litro per Natale carburanti di via Cinthia, Totalerg Boiano di via Cassiodoro 20, e infine per i tre distributori marchio IP di via Andrea Doria, via Traiano e via Cavalleggeri Aosta.