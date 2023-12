Salute mentale, all'ex-ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi “Bianchi Natal. Ieri, oggi e domani – l’impossibile diventa possibile”

Attività ludico-ricreative, esposizione di opere artigianali, dibattiti, performance artistiche, presentazioni editoriali ed esibizioni teatrali con la partecipazione attiva di utenti, operatori del Dipartimento di salute mentale, familiari e realtà commerciali del territorio. Si celebreranno così le festività all’ex Ospedale Psichiatrico Leonardo Bianchi martedì 19 dicembre dalle ore 10.00 alle 17.00 dove prenderà vita la manifestazione.

“Bianchi Natal. Ieri, oggi e domani – l’impossibile diventa possibile”. Il progetto è parte integrante del percorso attivato da tutte le articolazioni del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Napoli 1 Centro e che si propone di valorizzare, promuovere e sostenere una rete sociale e lavorativa finalizzata ad avvicinare sempre di più domanda e offerta di lavoro tra le persone che hanno un differente modo di essere e di percepire il mondo e la comunità che può offrire tali opportunità, così come previsto dall’attuale atto aziendale.

«Iniziative come questa sono indispensabili per garantire sostegno alle persone che vivono situazioni di difficoltà. Il supporto emotivo, psicologico e pratico non solo allevia il peso individuale, ma contribuisce anche a combattere lo stigma e a creare un ambiente in cui tutti si sentano accettati», dice il direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva.