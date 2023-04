Blanco a Napoli, serenata a sorpresa in ​via dei Tribunali per il lancio del nuovo album

Terza serenata a sorpresa per Blanco: dopo quella in gondola a Venezia e quella fiorentina in piazzale Michelangelo oggi tocca a Napoli. Il giovane divo si lascia alle spalle le polemiche sanrremesi, volta pagina e lancia il suo nuovo album, «Innamorato», in uscita dopodomani e forte di un mirabolante duetto con Mina, «Un briciolo di allegria» con queste sorprese al suo pubblico, l’ultima è in programma domani, chissà dove andrà.

Per la tappa partenopea ha scelto via dei Tribunali, ormai cuore turistico della città sotto attacco gentrificante. Chitarra acustica e voce, anche un accenno a Malafemmena, ma il coro dei fans e incerto. Blanchito li incoraggia: «Se il Napoli vince stasera...». Applausoni. Poi di nuovo «Vada come vada»: le serenate di questi giorni sono destinate a un docufilm per una piattaforma, con le riprese girate durante il viaggio in Bolivia del divo.