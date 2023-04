Damiano dei Maneskin al concerto: una fan allunga la mano proprio lì e sui social è bufera

Damiano David sarebbe stato molestato durante l'ultimo concerto dei Maneskin che si è tenuto al Mediolanum Forum di Assago. O almeno questo è quello che mostra il video diventato virale sul web nelle ultime ore. Durante un'esibizione, infatti, il cantante si sarebbe avvicinato tra la folla e una fan avrebbe allungato troppo le mani cercando di toccare le parti intime dell'artista.

Il video mostra il momento in cui il frontman della band si avvina tra il pubblico nel parterre e tra le ragazze in prima fila una in particolare ha allungato le mani mirando a toccare le parti intime del cantante. Damiano, come mostra il filmato, ha reagito repentinamente allontando la mano e lanciando uno sguardo incattivito all'autrice del gesto.

Il video ha fatto il giro del web e il gesto della fan è stato ampiamente denunciato dagli utenti, esattamente come accadde lo scorso anno durante l'evento di Radio Italia al cantante Blanco, dove anche in quel contesto una ragazza in prima fila ha provato a toccare le parti intime dell'artista.