«Napoli e tutta la Campania sono un polo di attrazione turistica eccezionale. Tutti dobbiamo lavorare per salvaguardarli». Parola di Daniela Santanchè. Dalla campagna per Ischia all'inaugurazione della Bmt il ministro del Turismo ha sempre trovato il tempo da dedicare alle iniziative individuando anche soluzioni per favorire la stabilizzazione dei flussi turistici. E vorrebbe fare ancora molto di più: «Se solo riuscissi ad incontrare il governatore De Luca: è la terza volta o quarta che vengo a casa sua e non riesco a vederlo». Daniela Santanchè dopo aver stigmatizzato il comportamento di «Tifosi cretini e violenti che hanno arrecato un grave danno di immagine a Napoli» ha puntato sul successo turistico della città e di tutta la regione. «I dati dei passeggeri che atterrano a Capodichino sono esplosivi. Ma questo non significa che dobbiamo smettere di lavorare. Il ministero deve essere ancora impegnato su questo territorio. Dobbiamo stabilizzare e allungare ulteriormente la stagione. Le fiere sono importanti perché portano un turismo di qualità».

Ma non solo Napoli e Campania. Il ministro guarda al Sud. «La mia ambizione è vedere le meraviglie del Sud messe a reddito per creare maggiore ricchezza per il Paese». Il momento è propizio e proprio per questo il ministro Santanchè ha lanciato un appello per coinvolgere istituzioni e operatori. «Spesso vengono fatti bandi dove ci sono molti soldi, ma a volte sono fatti da burocrati e tecnici che non capiscono le necessità reali. E quei soldi non atterrano nelle giuste tasche. Tasche che sono giuste se creano ricchezza e posti di lavoro. Dobbiamo stare insieme - ha sottolineato - e capire quello che serve a questo settore. E iniziative come la Borsa Mediterranea del Turismo ci aiutano: dobbiamo lavorare tutti insieme». Istituzioni unite. L'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, ha subito ribadito che la Campania è pronta a collaborare. Intanto però ha ribadito che «nel 2022 abbiamo registrato numeri superiori, in termini di presenze e di movimentazioni, rispetto al 2019. Sia a Capodichino che alla Stazione». Insomma Napoli e la Campania non hanno problemi di successo nel settore turistico: abbiamo una grande tradizione, opportunità e una riscoperta di aree territoriali che avevano poca vocazione turistica.

Adesso la preziosità territoriale si sta concentrando su una strategia comune di una prospettiva turistica. Abbiamo una esigenza nuova: dobbiamo fare in modo che la Bmt sia una grande occasione di ripensamento del modello turistico a livello nazionale e internazionale». Il successo turistico di Napoli è stato richiamato anche dall'assessore al Turismo della città, Teresa Armato. «Per Napoli il 2022 è stato un anno record. Già a gennaio 2023, notoriamente non di altissima stagione, abbiamo registrato tantissimi turisti in città e le previsioni sono in aumento. Si tratta di un settore che porta occupazione e benessere, crescita civile e sociale, sviluppo grazie ad una programmazione integrata, alla sinergia con le associazioni di categoria, volta anche a favorire la destagionalizzazione. In città aumentano i pernottamenti dei turisti, siamo arrivati a 4, segno che Napoli non è una meta mordi e fuggi. L'Osservatorio del turismo e sul turismo è uno strumento per noi essenziale ed era una delle priorità dell'amministrazione guidata dal sindaco Manfredi. Abbiamo superato - ha sottolineato Armato - una delle lacune del nostro ente, la mancanza di conoscenza dei flussi e la profilazione dei turisti, utile per meglio orientare la programmazione turistica. Ora possiamo avere questi dati grazie ad un osservatorio che diventa il braccio tecnico grazie al coordinamento dell'Universita e all'azienda Vodafone che si è aggiudicata il bando. Napoli è la città più cliccata sui social ed è in cima ai desideri dei visitatori. Desideri che dobbiamo sempre più trasformare in realtà».

L'Osservatorio è stato presentato dalla professoressa Valentina Della Corte. In evidenza la sinergia tra soggetti coinvolti nella raccolta: Comune, Università, porte di accesso dei sistemi di trasporto, musei e fattori di attrattiva locale, Regione, associazioni di settore. Tra gli operatori il Gruppo Grimaldi presenta l'impiego del traghetto Europa Palace sulla tratta Napoli-Cagliari-Palermo.