Turismo sostenibile religioso sportivo ambientale, anche il Coni alla Bmt di Napoli

La Confederazione dello Sport Coni Campania sarà presente con il tema del “Turismo sostenibile religioso sportivo ambientale” alla fiera della Bmt di Napoli presso la Sala Mediterranea Padiglione 4.

Tutto pronto per la conferenza stampa che si svolgerà nell’ambito della Bmt di Napoli venerdì 17 marzo alle ore 10.

Modererà l’incontro Marco Mansueto, presidente Regionale della Confederazione dello Sport associazione che rappresenta numerose aziende in Campania nel settore Turistico Sportivo, Stabilimenti balneari e del benessere, che dichiara: sostenibile ha uno forte impatto sociale, economico e ambientale, in grado di soddisfare le esigenze dei visitatori, delle comunità locali, dell’ambiente e delle aziende. Il turismo sostenibile e responsabile, in quanto esprime un modo di viaggiare e scoprire nuovi luoghi nel rispetto dell’ambiente, garantisce una migliore integrazione sociale tra i visitatori e gli abitanti, tutelando il patrimonio storico, artistico e culturale dei luoghi».

Dello stesso avviso il presidente Coni Campania Sergio Roncelli che aggiunge: «Lo Sport condiziona gli aspetti economici e sociali. Ricordiamo infatti la sua importanza per addetti e operatori che genera lavoro e per la crescita sana dei giovani. Ma altrettanto importante è il ruolo nell'ambito turistico sia per le masse sportive che muove e sia perché è in grado di diffondere in tempo reale l'immagine positiva di un paese nel mondo. Per questo è importante per il Coni Campania partecipare alla Bmt».

I saluti sono affidati a Don Salvatore Fratellanza direttore ufficio per la pastorale del tempo libero turismo e sport Curia Arcivescovile e Arcidiocesi di Napoli

Seguirà una relazione di Lina Buono docente Università Parthenope, Amedeo Manzo Presidente BBC toccherà l’aspetto economico e sviluppo dei territori, il Direttore Generale Arpa Campania Luigi Stefano Sorvino il rispetto dell’ambiente.

Marco Rizzo sindaco di Castellabate località del Cilento racconterà l’esperienza della sua Cittadina ormai diventata modello di turismo sostenibile con la sua area marina protetta, con il riconoscimento di bandiera blu da oltre 25 anni, dell’assegnazione della bandiera verde importante riconoscimento concesso dai pediatri italiani alle spiagge meglio adatte ai bambini, infine il programma dei festeggiamenti dei 900 anni della nascita di Castellabate in onore del Santo patrono Costabile Gentilcore nato nel casale di Tresino Lago di Castellabate.