La denuncia di Confesercenti alla Bmt: «Ci sono troppi abusivi nel nostro settore»

Il turismo a Napoli è una risorsa di grande importanza per l'economia cittadina, ma le sacche di illegalità in questo segmento vitale per il commercio danneggia l'intero sistema. E da Confesercenti Campania - dal presidente Vincenzo Schiavo che è anche Vicepresidente Confesercenti Nazionale con delega al Mezzogiorno - alla Bmt, Borsa mediterranea del turismo in corso a Napoli, arriva un appello per «combattere le illegalità».

Una pratica diffusa nel settore : «Inutile nascondere - spiega Schiavio - che nella nostra regione e nel nostro Paese esistono delle criticità che vanno affrontate con mezzi adeguati e con le stesse regole che vigono in Europa. La battaglia prioritaria di Confesercenti Campania è sempre stata quella del rispetto del principio della legalità nella nostra economia e quindi anche nel comparto del turismo. L’illegalità ci danneggia fortemente, perché illegalità non significa solo evadere le tasse o non rispettare le regole, già di per sé gravissimo».

Per Confesercnti «sono illegali anche coloro che non hanno le stesse regole che abbiamo noi, realizzando una concorrenza sleale nella forma e nella sostanza». L'appello di Schiavio è rivolto alla politica che deve tutela gli imprenditori onesti.

«In Campania c’è un esercito di imprenditori capaci, che rispettano le regole, di un’altissima qualità imprenditoriale, che hanno però bisogno del supporto della politica, in modo da avere le medesime opportunità e lo stesso sostegno di altre regioni e nazioni. Confesercenti Campania da sempre è pronta a fare la sua parte, ma al Governo, alla Regione e al Comune dico che non basta ascoltarci è necessario fare sistema con tutte le componenti per intervenire e trovare le soluzioni adeguate e immediate». Schiavio conclude con un esempio: «Per quanto ci riguarda noi dobbiamo informare i nostri rappresentanti politici su tutto quello che accade. Faccio un esempio: le nostre guide turistiche, per regolamento, devono essere laureate. In Europa però non funziona così e qualche volta ci ritroviamo con guide appena diplomate che fanno concorrenza sleale».