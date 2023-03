Napoli con Viaggiapiccoli, musica e moda alla Borsa Mediterranea del Turismo

La presentazione della Guida Napoli con Viaggiapiccoli, la musica degli studenti del liceo Severi di Castellammare di Stabia e gli abiti-scultura delle allieve di nove scuole di moda di Napoli e provincia, coordinate da P&P Academy: il turismo è anche scoperta di itinerari a misura di bambini e di valorizzazione dei giovani talenti. E così nello spazio del Comune di Napoli (padiglione 4 postazioni 4027-40129) una mattinata all'insegna dei ragazzi.

La Guida, che ha il patrocinio del Comune di Napoli, e la mappa di Napoli per bambini sono state presentate alla Bmt, alla presenza dell'assessore al Turismo Teresa Armato, dagli autori Cristina Zagaria, Francesco De Rosa e Anna Rita Mautone, con interventi delle guide turistiche per bambini e di tante famiglie.

La Guida con i vicoli della città, la storia, i personaggi, le curiosità è a misura di piccoli esploratori. Gli autori sono i genitori del sito di viaggi Viaggiapiccoli. Un libro e una cartina studiati dalle famiglie per le famiglie e ideati con uno sguardo attento a una città verde, che si scopre camminando a piedi e a misura di bambini. Una Napoli con più centri e nessuna periferia. La grafica è firmata da Elena Valli.

«Napoli si sta scoprendo sempre più meta privilegiata per le sue tante attrazioni e per la sua capacità di raccontarsi ad un pubblico eterogeneo, quindi anche ai più bambini, in maniera sempre nuova. Perché la cultura e il turismo non hanno età: non ci sono monumenti per adulti e altri per i piccoli. Tutto sta a come si racconta la storia di un bene architettonico, alla sua narrazione. E per questo la Guida è un valido supporto. Non a caso nel nostro programma di eventi ‘Vedi Napoli e poi Torni’ nelle diverse stagioni abbiamo previsto, in tutte le municipalità, itinerari ed eventi che sono stati scelti da molte famiglie con bambini, anche piccoli» dichiara Armato.

«È un prodotto semplice e pratico – spiegano Cristina Zagaria e Francesco De Rosa di Viaggiapiccoli –. Con i nostri gemelli viaggiamo da quando avevano meno di un anno. Ma anche per una famiglia di viaggiatori lo scoglio più difficile è far camminare i bambini in città. Proprio nei nostri viaggi abbiamo capito che ogni città deve essere trasformata in un gioco, ogni visita in una caccia al tesoro. E così, visto che siamo napoletani, abbiamo deciso di trasformare la nostra città in un grande gioco per le famiglie. Così sono nate Napoli con Viaggiapiccoli, la mappa e la guida». Info: www.viaggiapiccoli.com.