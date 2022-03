Bmt Napoli, buona la prima: «Circa 400 espositori e padiglioni pieni»

«Mastico il turismo da 47 anni e nel momento del Covid e della guerra ho osato organizzando la Borsa mediterranea del turismo e scrivendo al presidente del consiglio Draghi, che ci ha risposto dandoci il coraggio e la sicurezza che ci serve». Lo afferma Angioletto De Negri, organizzatore della fiera turistica cominciata oggi alla Mostra d'Oltremare di Napoli.

« Veniamo da due anni difficili ma oggi le agenzie di viaggio, le compagnie aeree, le crociere stanno ripartendo e sanno che le persone cercano la serenità per viaggiare di nuovo felici. Le agenzia di viaggio hanno sofferto molto, ne hanno chiuse oltre tremila in Italia negli ultimi due anni perché non hanno margini come i tour operator industriale e non ce la fanno a resistere in due anni in cui non hanno visto un euro».

De Negri riempie tre padiglioni della Mostra con espositori anche internazionali: «La Bmt è piena - dice - tutti i padiglioni sono attivi e c'è folla in fila per entrare, siamo veramente soddisfatti da tutti punti di vista. Ci sono 11 Regioni italiane presenti con naturalità ricominciando dall'incoming per vendere il nostro territorio, gli espositori sono circa 400, un grosso numero per la prima fiera in Mostra, da qui riparte il turismo sicuramente».