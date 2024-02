Calzini Spaiati, il futuro è inclusivo alla scuola Massimo Troisi di Pianura

La giornata mondiale dei calzini spaiati arriva alla sua undicesima edizione. Un inno all'inclusione, alla diversità affinché nessuno si senta mai escluso. L'I.C. Massimo Troisi di Pianura della dirigente Vera Brancatelli la celebra sfondando il muro della retorica con un evento ideato dalla prof Giulia Supino: con la partecipazione dello scrittore Alessandro Coppola il famoso fotomodello disabile che da anni sensibilizza il tema dell'empatia, dell'eguaglianza sociale sottolineando l'importanza di riuscire a mettersi nei panni degli altri.

Si parte dalle scale che portano alle aule dei piani superiori, evidenziate con messaggi di solidarietà, di amicizia, di rispetto, di condivisione, per arrivare al centro del focus: un'esperienza sensoriale, dalla pittura allo sport, bendati ma guidati dai compagni generando un meccanismo di altruismo che va allenato nelle nuove generazioni.

Ospiti, oltre ad Alessandro Coppola SuperAbile, il deputato Sergio Costa che ha sottolineato l'importanza della scuola come primo baluardo per formare le coscienze del domani e ancora come la diversità è il primo passo verso l'arricchimento personale.

Presente anche la presidente del consiglio comunale Enza Amato, sempre vicina alle tematiche sociali e ai territori specie quelli di periferia, che ha commosso gli studenti raccontando la sua esperienza in prima persona con un compagno di classe disabile. L'I.C. Massimo Troisi di Pianura ancora una volta esporta un modello di scuola futura che abbraccia il senso più alto dell'insegnamento riuscendo a produrre eventi che mescolano varie arti da più prospettive. Presenti anche rappresentati della IX Municipalità, la consigliera Teresa Di GIulio e l'assessore Guido Montini.

Assente invece il presidente Saggiomo.