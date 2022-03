City Sightseeing Napoli, ripartono i bus con una corsa speciale per le famiglie ucraine

City Sightseeing Napoli, Il simbolo del turismo napoletano, riprende a girare per le strade di Napoli con i suoi bus rossi a due piani scoperti. I turisti finalmente potranno ritornare a godere delle innumerevoli bellezze e ricchezze della nostra città.

«Per 17 anni i nostri bus hanno girato sempre, tutti i giorni, senza mai fermarsi; con il sole, con la pioggia, nei giorni feriali e festivi, in alta e in bassa stagione – dichiara l’amministratrice Antonietta Sannino. La pandemia per la prima volta ci ha tenuti fermi, ed oggi dopo vari stop riprendiamo con “coraggio” i nostri tour per la città. È una grande scommessa ma sentiamo di dover ripartire; per i dipendenti, i turisti e soprattutto per la nostra meravigliosa città.

APPROFONDIMENTI LA VERTENZA Stop ai bus City Sightseeing Napoli, incontro con l'azienda: ma... I DANNI DEL COVID Napoli, stop ai City Sightseeing: 10 ticket al giorno in... IL TURISMO Covid a Napoli, chiude il City Sightseeing: «Stop alle corse...

Un segnale di positività che mai come in questo momento storico drammatico che stiamo vivendo è necessario ed anche per questo, di concerto con l’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese, che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione, abbiamo pensato per la nostra giornata di ripresa di ospitare a bordo dei bus rossi le famiglie ucraine arrivate in questi giorni a Napoli. Un piccolo gesto per donare un momento di spensieratezza e far sentire la nostra vicinanza e accoglienza ad una popolazione che sta vivendo giorni di profonda sofferenza».

City Sightseeing Napoli che in 18 anni ha trasportato oltre 5 milioni di passeggeri (circa 4 milioni solo sui double decker nel territorio cittadino) riattiva il servizio tutti i giorni. Due i percorsi attivi: linea A storica e linea B panoramica. Prima partenza dal capolinea di Largo Castello alle 9.30 e ultima alle ore 16.30. Frequenza ogni ora.Da oggi attiva anche la linea Napoli-Pompei con due corse di andata e rientro giornaliere. Partenze alle 9.20 e 11.05 dal capolinea, a seguire Piazza Bovio e Stazione Centrale.