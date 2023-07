«Decorando il Vomero», ci sono anche Bud Spencer e Terence Hill

Continua l'operazione Decorando il Vomero, progetto artistico portato avanti da un gruppo di volontari impegnati contro il degrado del quartiere collinare di Napoli.

L'ultima installazione in ordine di tempo, un pannello dedicato a Bud Spencer e Terence Hill; un simbolo di vera amicizia, l'unica coppia cinematografica al mondo a non aver mai litigato.

L'opera, abbelisce uno dei tanti grigi armadietti Telecom - spesso in disuso - in via Massimo Stanzione e segue analoghi interventi recenti, in via Bernini e via Morghen.

«Il forex colorato, nasconde il grigio e brutto armadio tecnico che ne diviene valido supporto.

Noi andiamo avanti, i nostri colori cancelleranno lo sporco grigiore che affoga il quartiere».

Un impegno nella trasformazione del brutto e grigio al bello e colorato, dunque, che va avanti come afferma, Fabio Procaccini, l'avvocato ambientalista promotore, assieme a Nicola Campoli e al noto artista contemporaeo, Ruben D'Agostino, del progetto di resistenza civica.