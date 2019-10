Ercolano: raffica di insulti social, il sindaco Buonajuto chiede i danni

Lunedì 21 Ottobre 2019, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2019 22:04

Richieste di risarcimento da parte del primo cittadino di Ercolano, Ciro Buonajuto.Il sindaco infatti, attraverso un post pubblicato sui social ha informato gli utenti e cittadini di aver agito legalmente per richiedere un risarcimento danni verso coloro che hanno utilizzato ed utilizzano i social network per offendere e divulgare false notizie sul proprio conto ed operato.“Ora la cosa passerà in mano a un giudice, non accetto più che vengano fatte insinuazioni di alcun genere sul mio conto”, ha sottolineato Buonajuto.Il primo cittadino ha sottolineato di non aver mai risposto e dato alito alle offese ed insinuazioni che da mesi lo rendevano protagonista per evitare di alimentare tensioni, ma a distanza di tempo si è visto costretto ad agire per porre fine alla situazione.“Ogni insulto e ogni commento verranno analizzati e, quando è il caso, denunciati in sede penale e, soprattutto, civile. Ci vorrà tempo ma credo che ne valga la pena. È un dovere che ho innanzitutto verso i miei figli: ora sono ancora piccoli, ma non voglio che tra qualche anno troveranno su internet offese e insulti al loro papà. Quando arriveranno i risarcimenti, decideremo insieme a quale ente benefico destinarli”, ha concluso.