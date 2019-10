Ultimo aggiornamento: 21:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantò la sua malattia in un brano rap dal titolo «Rivincita». Non ce l’ha fatta il giovanedi, in arte. È morto oggi a soli 22 anni dopo mesi di battaglia contro laall’ospedale Monaldi. Il suo sogno era la musica e ha pure inciso un brano in cui descriveva «le notti passate in ospedale, dalla finestra guardavo il mare, quanti ricordi, sono rinato».Ma poi quel momento di tregua si è trasformato in nuove notti all’ospedale fino al tragico epilogo. Sulla sua bacheca, nei mesi scorsi, tanti messaggi di incoraggiamento tra cui quello di Granatino e diche gli ha detto «tu sei tosto, e forza Napoli sempre». Il giovane Lucio, amatissimo, negli ultimi tempi aveva commosso ilcon una lettera per il padre Franco che ringraziava per stargli vicino giorno e notte in ospedale e gli scriveva: «Ti prometto che stringerò i denti ed usciremo da qui».