Galleria Vittoria di Napoli, resta il presidio degli abitanti ma un altro giorno con soli tre operai

Bisognerà attendere metà settembre per veder procedere a pieno ritmo i lavori nella Galleria Vittoria. Anche ieri, al sesto giorno di cantiere, si intravedevano dall'esterno di via Arcoleo appena tre operai in attività. «Tutto previsto - ha spiegato ieri al Mattino il responsabile regionale di Anas, Nicola Montesano - perché stiamo rispettando i tempi di avanzamento». Non ha responsabilità la società affidataria degli interventi di messa in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati