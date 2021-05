Galleria Vittoria, progetto incompleto: nessuna certezza sui tempi

La galleria Vittoria è chiusa da otto mesi ma i lavori non partono ancora perché il progetto esecutivo non è ancora da considerare concluso. Insomma, il documento presentato come completo dall'assessore ai Lavori Pubblici Clemente non è del tutto pronto ma si trova nella fase di limatura conclusiva. Per carità, si tratta solo di modesti dettagli che non chiedono lunghi tempi, però non è ancora definitivo, sicché non può essere sottoposto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati