Giornata mondiale dell'oro blu: «Acquedotti aperti alle visite guidate»

Tra sette giorni si celebra la giornata mondiale del'acqua, l'oro blu, l'elemento più prezioso che ci regala la natura e così gli enti idirici aprono - su - prenotaziopne le porte a visite guidate degli impianti, visione molto affascinante. Gli acquedotti, come è noto, sono ritenuti sti sensibili per cui è raro visitare gli impianti ma venerdì prossimo sarà possibile visitarli su prenotazione. Per esempio, a Napoli, “Abc acqua pubblica” darà la possibilità di visitare gli impianti dello Scudillo da dove scorre un'acqua pura e incontaminata che serve gran parte della città e non solo. Milioni di litri di acqua che scorrono e vengono controllati.

A Caserta, a San Prisco per la precisione, in occasione del convegno, organizzato dall’Ente Idrico Campano, “La risorsa idrica sostenibile: soluzioni e strategie”, in programma sempre venerdì alla Reggia di Caserta per celebrare la “Giornata Mondiale dell’Acqua”, Acqua Campania S.p.A.

aprirà le sue porte. Sarà possibile partecipare, al termine dei lavori, alla visita guidata degli impianti situati a San Prisco «per conoscere uno snodo importante dell’Acquedotto della Campania Occidentale». Le visite sono solo su prenotazione gli indirizzi mail stanno sui siti degli enti idrici e serve prenotarsi entro giovedì.