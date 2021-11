Neapolis Marathon, domenica la prima edizione: corsa in piena sicurezza con le mascherine

La prima edizione della Neapolis Marathon si svolgerà domenica 14 novembre nel pieno rispetto della normativa vigente relativa all’emergenza Covid-19. Saranno 42,195 i chilometri di percorso per l'evento organizzato da SSD Neapolis Marathon e Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito, sede anche del traguardo della Italiana Assicurazioni Neapolis Half da 21 km, della Neapolis Sea Run da 8 km e della Neapolis Fast Walk, la camminata da 10 km. La continuità elettrica dell'evento sarà garantita da due gruppi elettrogeni Rental Coelmo da 30 e 60 kVA.

La rassegna, che prevede 1.300 partecipanti, vedrà gli atleti indossare obbligatoriamente la mascherina in partenza e almeno per i primi 500 metri di corsa (indicazione minima rispetto al momento in cui gli atleti potranno togliere la mascherina e gettarla in appositi contenitori oppure conservarla per riutilizzarla dopo il traguardo). Le mascherine saranno comunque consegnate per ogni atleta anche al traguardo. Sono previsti sotto il profilo organizzativo contingentamento e distanziamento per tutti i reparti operativo-tecnici; nello specifico: per consegna/ritiro dei pettorali, del cosiddetto pacco/gara e delle borse dei partecipanti sia nel pre che nel post-gara; per l'allestimento , l'accesso all’area e le procedure di partenza alla start line; per tutto il percorso di gara (comprendendo demarcazione, delimitazione e ristori); per la finish line (includendo l'allestimento dell’area, il ristoro post-gara e il deflusso rapido dall’area). Gli operatori e i volontari saranno dotati di guanti e mascherine; sono state inoltre predisposte colonnine con gel disinfettante.

L’evento è stato reso possibile grazie alla supervisione e direzione del direttore generale dell’Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdeoliva; dell’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante; di Giuseppe Galano, responsabile territoriale del 118; del direttore Igiene e Sanità, Emilio Lemetre; di Laura Mendoza del dipartimento di prevenzione; dell’architetto e consulente speciale Diego Marotta. Tra le istituzioni coinvolte nell'organizzazione e nella realizzazione della maratona vi sono il Comune di Napoli, l’Asl Napoli 1 Centro e la Regione Campania. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito ufficiale della maratona: neapolismarathon.it .