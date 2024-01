«Il bradisismo è fermo da metà dicembre, il suolo non si solleva e non si abbassa»

“Il bradisismo nei Campi Flegrei da meta’ dicembre scorso si è praticamente fermato, la caldera non si solleva e tantomeno si abbassa. I pochi terremoti rilevati nelle ultime settimane ne sono il chiaro esempio”, ha dichiarato Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano in esclusiva a Il Mattino.

Buone notizie, dunque, per i Campi Flegrei. Durante il 2023 la velocità massima di sollevamento del suolo è stata caratterizzata da diverse variazioni. Da inizi di novembre scorso la velocità nell’area di massima deformazione nella zona del Rione Terra era di 10 millimetri al mese. Poi, da metà dicembre come ha dichiarato il direttore della sala di Napoli dell’Ingv non si registrano deformazioni del suolo. Il sollevamento registrato, ad oggi, nella zona del Rione Terra è di 113,5 cm a partire da gennaio 2011, di cui 17,5 cm da gennaio 2023.