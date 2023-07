Il mio viaggio a Napoli, folla super per l’apertura della pizzeria di Giuseppe Russo

Un vero successo per la coppia di influencer che ieri sera hanno inaugurato il loro locale ai Quartieri Spagnoli. Una gran folla si è recata in Vico Lungo del Gelso per assistere al taglio del nastro del noto influencer, Giuseppe Russo e la sua compagna, Federica. «È un’emozione veramente unica, tra i nostri desideri c’era sempre stato quello di aprire un’attività, ma non una qualunque: volevamo aprire una pizzeria che fosse nel cuore di Napoli - commenta emozionato il neo imprenditore - Siamo molto legati alla nostra città, e quindi investire qui rappresenta una gioia immensa». «Sognavamo questo momento da quando abbiamo aperto la nostra pagina social, circa tre anni e mezzo fa quando eravamo in pieno lockdown», ricorda Federica che per l’occasione ha preparato anche il suo piatto forte: la pasta e piselli (una ricetta super acclamata dai numerosi follower). «Cercheremo di fare del nostro meglio e di dare tanto alla nostra città, perché Napoli ci ha regalato molto», spiega Federica. Con questa attività hanno dato lavoro a diversi giovani. Sono circa dieci i dipendenti della pizzeria Il mio viaggio a Napoli, un locale con 50 coperti fresco ed accogliente.

Fuori alla pizzeria si respira un’atmosfera di affetto ed euforia. È tanto l’entusiasmo del fan che già da diversi mesi erano in attesa di questo evento.

Come racconta Ciro che da sempre segue i due blogger: «Sono due ragazzi molto simpatici; fanno dei contenuti che valuto molto validi per la nostra città e quindi io e mia figlia, appena abbiamo saputo dell’inaugurazione, ci siamo catapultati qui». Ma, tra il bagno di folla, sorprende anche la presenza di qualche straniero. Si tratta di una mamma e una figlia che arrivano direttamente da Parigi: «Siamo in vacanza a Napoli e quando abbiamo letto su fb dell’inaugurazione, abbiamo capito che non potevamo mancare. Siamo due grandi fan», spiega Jennifer.

Coriandoli e applausi hanno seguito il lieto momento, ma anche una centinaio di pizze offerte ai primi clienti. I più fortunati - oltre alla richiesta di immortalare un selfie con i protagonisti della serata - hanno ricevuto anche un gadget in regalo: un cornetto che richiama i colori del brand “Il mio viaggio a Napoli”, come spiega Federica.

Tanti i commercianti della zona che hanno voluto omaggiare questo giorno con fiori e regali. Ma c’è anche chi ha scelto di presentarsi personalmente, come Ciro Vitiello - della tipica trattoria napoletana Nennella - che per buon augurio ha spaccato un piatto di coccio sul pavimento del nuovo locale, per poi regalare un mega corno alla coppia di influencer (rigorosamente rosso).