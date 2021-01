Ischia: addio a Vincenzo Savarese, giornalista e portavoce Fdi

È scomparso dopo una lunga malattia Vincenzo Savarese, 68enne giornalista e dirigente politico ischitano. Aveva aderito giovanissimo al MSI contribuendo ad aumentarne significativamente gli iscritti sull'isola; aveva in seguito militato in Alleanza Nazionale rivestendo anche ruoli dirigenziali locali di rilievo. Lunga ed articolata la carriere giornalistica che lo ha visto collaborare con diverse tv e giornali ischitani ed in cui si era dedicato con passione a raccontare tutto lo sport isolano. Nel giugno del 2019 per le conseguenze del male che lo affliggeva aveva dato l'addio alla vita politica e le dimissioni da portavoce isolano di Fratelli d'Italia.

