Metropolitana di Napoli, l'assessore Cosenza: «Linea 6 fino a Posillipo e ascensore per via Petrarca»

La Linea 6 della metropolitana di Napoli raggiungerà piazza San Luigi a Posillipo e con un ascensore sarà possibile arrivare a via Petrarca,. Ne ha parlato l'assessore alla mobilità e alle infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza nel corso della rubrica «Zoom sulla città» della webtv del Comune.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Metropolitana di Napoli, due giorni di stop per i test dei nuovi treni L'URBANISTICA «Bagnoli, un miliardo di euro per bonificare il mare» L'URBANISTICA Piazza Municipio a Napoli, riapertura in due settimane:...

La Linea 6, che attualmente collega Mergellina e Fuorigrotta, raggiungerà piazza Municipio verso est attraversando San Pasquale e Chiaia, mentre in direzione ovest arriverà a Bagnoli. Su quest'ultima direttrice è stato di recente deciso un ulteriore prolungamento fino a Posillipo, quartiere al momento non servito da trasporto su ferro.

«Nessuno si aspettava questo prolungamento - spiega Cosenza - che in realtà è semplicissimo perché bisogna attraversare il banco tufaceo che da via Campegna porta a piazza San Luigi. Nell'immaginario, Posillipo è posta molto in alto, ma in realtà Fuorigrotta e piazza San Luigi sono quasi alla stessa quota, quindi è un collegamento anche semplice. Bisogna fare una galleria nel tufo e, se teniamo presente che tutte le metropolitane di Napoli sono state scavate nei terreni sciolti sotto il livello del mare, questo collegamento sarà relativamente semplice. Poi, arrivando a piazza San Luigi, con un ascensore si arriverà anche a via Petrarca». Il progetto della Linea 6 ha ottenuto una forte spinta con la stipula, lo scorso gennaio, del protocollo tra Comune di Napoli e Fs Sistemi urbani per la realizzazione della stazione di testa e il deposito dei treni nell'area tra via Campegna e via Diocleziano e la stazione delle Ferrovie dello Stato di Campi Flegrei, nel quartiere Fuorigrotta. Un'infrastruttura che permetterà l'immissione dei nuovi treni della Linea 6 e che sarà anche stazione di snodo delle nuove linee che andranno verso Bagnoli e Posillipo.