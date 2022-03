«Bagnoli, un miliardo di euro per bonificare il mare»

«La grande incognita resta la bonifica a mare» così il sindaco Gaetano Manfredi in commissione Ambiente del Consiglio comunale presieduta da Carlo Migliaccio. L'oggetto è Bagnoli di cui l'ex rettore è il commissario. Non il primo allarme lanciato da Manfredi. Per avere una idea della vastità dell'opera basta pensare che si tratta «di 2,5 milioni di metri cubi di fondali da bonificare, un'area grande quanto tre Empire State Building» chiosa ...

