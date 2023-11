L'Unesco a Napoli con la Conferenza sul Patrimonio culturale

Si inaugura oggi lunedì 27 novembre a Napoli - presso Palazzo Reale - l’evento organizzato dall’Unesco Naples Conference on Cultural Heritage in the 21st Century. Tre giornate (27-29 novembre 2023) che combinano visite culturali a discussioni con esperti internazionali con l'intento di celebrare “il patrimonio culturale nelle sue diverse forme, promuovendo la sua valorizzazione e nuove forme di salvaguardia tramite la partecipazione attiva delle comunità”.

Sul filone della precedente Convenzione Mondiale per il Patrimonio (1972) e della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Intangibile (2003), l’evento esplorerà i legami tra patrimonio culturale e sviluppo sostenibile, così come le possibili connessioni tra cultural heritage e promozione del territorio, e le possibili sfide in tempi di guerra.

Esperti provenienti da tutto il mondo - Italia inclusa - si confronteranno sul tema, proponendo un approccio integrato e olistico che abbracci la complessità del fenomeno.

Tra i temi dell’iniziativa anche il rapporto tra salvaguardia del patrimonio culturale e promozione del turismo, un aspetto che tocca particolarmente Napoli, dove ormai si dibatte da mesi sulla necessità e l'urgenza di un turismo sostenibile che faccia della tutela del patrimonio culturale, materiale e immateriale, sua massima priorità.

L’evento si concluderà con la sessione “Eredità culturale nei contesti urbani. Dalle città antiche a quelle ‘smart’: una voce da Napoli”. Vi parteciperanno Andrea Mazzucchi (Italy), Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II, Vittorio Salmoni, responsabile di Fabriano Città Creativa Nesco e coordinatore nazionale delle Città Italiane Uccn, Don Antonio Loffredo, primo parroco di Maria Santissima delle Grazie al Purgatorio e cappellano volontario del carcere di Poggioreale, e infine Laura Lieto, vicesindaco e assessore all’Urbanistica.

L’evento si svolge in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e il Ministero della Cultura italiano e sarà trasmesso in diretta streaming in tre lingue attraverso i canali social Unesco.