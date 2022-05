Maggio dei monumenti 2022, arriva l'iniziativa “Vedi Napoli...e poi torni” sugli eventi in programma

Si intensifica da oggi la programmazione culturale per far conoscere e vivere a pieno la città. Accanto agli appuntamenti del maggio dei monumenti l'assessorato al turismo del Comune di Napoli ha lanciato l’iniziativa “Vedi Napoli...e poi torni”, che offrirà notizie dettagliate su tutti gli appuntamenti artistici, teatrali, museali, gli eventi e le manifestazioni che si terranno sul territorio.

Sul sito istituzionale del Comune sono riportati i calendari settimanali degli eventi in programma che saranno progressivamente aggiornati fino all'estate. «Ai cittadini e ai turisti che visitano Napoli – ha dichiarato l'assessora al turismo Teresa Armato – vogliamo offrire una vasta scelta di attività che riesca ad accontentare tutti, e dare informazioni precise sulla città e le sue attrazioni. Napoli sta vivendo un periodo di ripartenza, e siamo impegnati al massimo per migliorare l'accoglienza e differenziare l'offerta ai turisti».

Sono inoltre operativi i nuovi infopoint comunali distribuiti sul territorio; tre installazioni in legno accoglieranno i turisti a piazza Garibaldi, piazza San Gaetano e Piazza Plebiscito mentre i due punti mobili saranno posizionati a piazza Carità e nel Villaggio del Giro d'Italia in via Caracciolo. In occasione del “maggio dei monumenti” il Castel Nuovo sarà eccezionalmente aperto al pubblico anche la domenica e per la Festa della Repubblica (2 giugno 2022), dalle ore 08:30 alle ore 14:00. I visitatori potranno accedere gratuitamente, in maniera contingentata, a tutti gli spazi fruibili escluse le Gallerie del museo civico.