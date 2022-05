Napoli, al via pulizia della Chiesa dell'Incoronata per l'ultima tappa de «Il maggio dei monumenti»

In corso il servizio di pulizia del fossato antistante la Chiesa di Santa Maria dell'Incoronata di via Medina. A Napoli la cui visita è stata inserita dal comune come tappa finale del Maggio dei Monumenti il 12 giugno.

«Un altro importante passo verso il ripristino del decoro nella nostra città, la valorizzazione dei nostri beni culturali e migliorare l'offerta alle migliaia di turisti in arrivo. Ringrazio il Sovrintendente Luigi La Rocca per la disponibilità dimostrata e l'impegno profuso relativamente a questo straordinario bene artistico di proprietà della Sovrintendenza sempre nell'ottica della massima collaborazione inter-istituzionale», il commento del sindaco Gaetano Manfredi.