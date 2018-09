Bomba d'acqua su Napoli: strade allagate e disagi dalla city alla periferia

Sabato 1 Settembre 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 10:38

Una bomba d'acqua su Napoli ed e subito il caos. Strade allagate e diasgi in tutta la città, dal centro alla periferia. In via Nuova Poggioreale, ad esempio, la carreggiata s'è trasformata in un fiume in piena, con il flusso d’acqua che ha ricoperto quasi del tutto le ruote delle auto in sosta rendendo difficile il passaggio pedonale e portando con sé una grande quantità di rifiuti.Anche il traffico veicolare, proprio per la forte pioggia e per la strada impraticabile, ha subito diversi rallentamenti in tutte le direzioni di marcia.