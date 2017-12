Emergenza maltempo, stop al transito nelle gallerie Varano e Privati sulla Sorrentina

Giovedì 28 Dicembre 2017, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 08:53

CASTELLAMMARE - Prosegue l'«apri e chiudi» delle gallerie «Varano» e «Privati» della Statale sorrentina. Prima delle sette e mezza stop ai veicoli in transito nei due tunnel che consentono di bypassare il centro di Castellammare. Chiuso, infatti, provvisoriamente, il tratto della «145» per il protrarsi dell'allerta meteo diramato dalla Protezione civile della Campania. L'interdizione al transito veicolare tra lo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) a quello di Castellammare Villa Cimmino (km 9,700), comprese le gallerie «Varano» e «Privati», obbliga a percorrere il vecchio tracciato della strada che collega il territorio stabiese con la penisola sorrentina. L'iniziativa assunta stamattina, come già successo nei giorni scorsi, disposta sulla base di quanto previsto lo scorso 22 novembre, in occasione del ripristino della transitabilità lungo la tratta stradale, che prevede l’interdizione al traffico è necessaria per motivi di sicurezza legati al limitato deflusso delle acque di monte, per effetto della ridotta sezione di scorrimento delle acque del torrente «Rivo Calcarella», a seguito del franamento della ripa posta a valle, occorsa in conseguenza delle eccezionali precipitazioni dello scorso 6 novembre.La riapertura del tratto stradale e il conseguente ripristino della regolare circolazione (comunque interdetta nella fascia oraria compresa tra le 6.30 e le 22, con la presenza della sorveglianza permanente) verranno effettuati in relazione alla cessazione dell'allerta meteo.