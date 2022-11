Natale a Napoli, attesi 100mila turisti: «Sotto pressione i servizi della città»

«Tutto esaurito a Natale - annuncia il sindaco, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione di alcuni eventi culturali a palazzo Serra di Cassano - abbiamo un grandissimo boom turistico e questo mette sotto pressione i servizi della città che stiamo riorganizzando con un'offerta completamente diversa, utilizzando le risorse che abbiamo e che stiamo implementando proprio per far fronte alle decine di migliaia di turisti che stanno in città».

Il sindaco rivela i dati: «Arriviamo a numeri che superano le 100mila presenze: è un'altra città nella città, che porta economia, porta lavoro, risultati significativi. Ma dobbiamo anche coniugarlo con la vivibilità e la qualità della vita. Stiamo facendo un lavoro molto intenso sulla proposta culturale, per un'offerta di alto livello che mantenga il valore identitario di Napoli, un lavoro che nel complesso sta dando ottimi risultati».

«Da ultimo, puntiamo sul rapporto tra la città e il sacro come tratto distintivo di Napoli facendo scoprire itinerari sconosciuti e allargando l'offerta turistica per scoprire una Napoli che pochi conoscono».