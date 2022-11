Luci d'artista a Salerno, via «a basso consumo energetico»

«Avranno inizio entro una decina di giorni i lavori per l’installazione delle Luci d’Artista a Salerno» comunica il sindaco, Vicenzo Napoli, in un post su Facebook.

«La giunta comunale ha approvato il progetto operativo dell’Iren con l’intento di inaugurare l’evento entro la prima settimana del mese di Dicembre. Nei prossimi giorni saranno definiti e comunicati con precisione il periodo e le modalità di svolgimento dell’evento sostenuto dalla regione Campania. Le tante richieste di imprenditori, tour operator e di semplici visitatori confermano l’attesa per una manifestazione di rilievo nazionale che genera economia e lavoro per tutto il territorio. Gli elementi luminosi saranno, come avviene fin dalla prima edizione, a basso consumo energetico. Saranno proposte anche alcune installazioni inedite che andranno ad arricchire il percorso delle Luci tra fiaba, mito, natura ed animali, stelle e astri, esotismo».

I commenti sotto il post del sindaco sono divisi tra chi è entusiasta del ritorno delle luci e chi si domanda se sia una buona idea, visto il periodo di crisi.

«Ritengo che, ancorché il momento impone sacrifici e risparmi, sia opportuno non interrompere questo evento, diventato un’attrazione turistica di rilievo nazionale», «speriamo siano un aiuto per commercianti e attività», «grazie, signor sindaco, si parte, bellissimissimo» sono alcuni dei commenti.

«Lo trovo alquanto inutile, visto che dobbiamo risparmiare. I turisti, se vogliono vedere Salerno, non hanno bisogno per forza delle luminarie», «con il prezzo dell'energia elettrica arrivata alle stelle, questo è l'ennesimo affronto per le tasche dei cittadini. Vergognati sindaco!» e «magari pensiamo un po' ai parchi e a risparmiare corrente?» sono altri pareri.