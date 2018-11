Napoli, l'albero è pericolante: chiusa via Manzoni, sospeso il bus C31

Martedì 6 Novembre 2018, 12:37

Chiusa Via Manzoni, l'allarme di alcuni residenti è stato dato già nella tarda serata di ieri. Disagi e difficoltà anche per il traffico veicolare oltre che per i residenti. È stata infatti sospesa dal civico 122 la linea C31.«Siamo in attesa di sopralluogo dei tecnici comunali per stabilire il da farsi - reclama un abitante del posto - e l' eventuale abbattimento del albero». L'Anm intanto ha istituito un bus navetta con il seguente percorso che da Capo Posillipo, percorra via Manzoni e via Orazio per uscire di nuovo in via Manzoni dopo la funicolare.«Una città davvero in pericolo - dice un esercente della zona - siamo in continua emergenza e non sappiamo se la sera torniamo a casa integri, abbiamo bisogno di una mappatura delle zone a rischio e di interventi preventivi sul territorio»