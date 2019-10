Napoli, ancora in strada il pino abbattuto tre mesi fa al parco Grifeo

Erano i primi di agosto quando a Parco Grifeo gli addetti del Comune hanno abbattuto un pino secolare purtroppo pericolante. Ma a distanza di tre mesi, tronco e rami segati non sono ancora stati rimossi e occupano la strada intralciando il parcheggio e il passaggio dei pedoni, divenendo anche tana per topi e ricettacolo di immondizie.



Si aspettano le prime piogge abbondanti per far scattare l', con i rami trascinati lungo la strada in discesa? Perché il Comune non interviene prima che si concretizzi il pericolo reale per la viabilità?