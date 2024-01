Napoli, nasce “Azione-famiglia”: la prevenzione della dispersione scolastica attraverso il cinema e l’assistenza alla genitorialità

La prevenzione della dispersione scolastica attraverso il linguaggio cinematografico e l’assistenza alla genitorialità. È l’ obiettivo fondamentale del neonato “Progetto Azione Famiglia”, promosso dal Forum Provinciale delle Associazioni familiari di Napoli sottoscritto e presentato stamane da alcune delle realtà accademiche, culturali e sociali più importanti della Regione Campania, nella Sala degli Angeli dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, sede del primo Corso di Perfezionamento post laurea in Italia specificamente dedicato alla formazione di esperti nel contrasto alla dispersione scolastica attraverso la pedagogia del cinema.

Il Forum delle Associazioni Familiari, l’Ordine degli Avvocati di Napoli e la Caritas diocesana di Napoli offriranno un concreto sostegno alla genitorialità, attraverso uno sportello di ascolto ed assistenza gratuita che sarà aperto presso gli istituti scolastici aderenti. Le Università organizzeranno dei Corsi sulla realizzazione del prodotto cinematografico e sul suo valore pedagogico. Saranno organizzati nelle scuole open day e laboratori che vedranno coinvolti genitori e figli. «Napoli sarà protagonista di una sperimentazione di grande rilievo sociale, culturale e pedagogico - sottolinea Adriano Bordignon, presidente nazionale del Forum delle Associazioni familiari - che ci auguriamo possa diventare poi da esempio e da prototipo su tutto il territorio nazionale».

«Le istituzioni formative, dalla Scuola all’Università, in un momento storico in cui è sempre più difficile catturare l’interesse e la concentrazione degli studenti hanno il dovere di progettare e implementare nuovi percorsi educativi finalizzati a prevenire e attenuare il rischio di abbandono scolastico, mirando alla costruzione della consapevolezza e della responsabilità personale e sociale dei soggetti in formazione». Così Giuliana Sepe, presidente del Forum Provinciale delle Associazioni Familiari di Napoli, spiega l’obiettivo fondante del progetto “Azione Famiglia” contenuto nel protocollo d’intesa siglato al Suor Orsola.

«Il problema della dispersione scolastica - chiarisce il protocollo progettuale- nasce in famiglia e bisogna, pertanto, attuare un piano concreto di assistenza alla genitorialità per dare un aiuto alle famiglie in difficoltà cercando le soluzioni adeguate caso per caso, coinvolgendo i genitori, con insistenza opportuna, sostenendo le famiglie deboli, tentando tutto quello che può avvicinare le famiglie alla scuola per far sentire che la scuola è centrale per lo sviluppo civile dei loro figli».