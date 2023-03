Napoli, cantiere senza fine a Barra: resta chiusa Repubbliche Marinare

Ancora un rinvio per gli interventi in via delle Repubbliche Marinare a Barra, quartiere della zona orientale di Napoli. L'ipotizzata, e auspicata, riapertura della carreggiata in direzione centro città non si è concretizzata vista la necessità di lavorare ancora nel lungo tratto per riqualificare la strada in seguito alla demolizione del cavalcavia. Come tenuto dai residenti, l'area resterà chiusa almeno per altre tre settimane.

La decisione è arrivata dal Comune di Napoli che ha prorogato il dispositivo di traffico la cui scadenza è prevista per domani, 31 marzo. La nuova ordinanza del Servizio 'Viabilità e traffico' di Palazzo San Giacomo - pubblicata oggi e valida fino a giovedì 20 aprile - congela l'attuale situazione: i veicoli possono utilizzare soltanto la carreggiata in direzione San Giorgio a Cremano e resta chiusa al traffico, invece, quella in direzione opposta interdetta sin dall'autunno 2021 quando è stato allestito il cantiere per l'abbattimento del viadotto - ormai scomparso - e per la configurazione a raso dell'importante strada di Napoli Est.





Come evidente dalle immagini c'è ancora molto lavoro da fare per restituire l'area ai cittadini e per aprirla all'intenso flusso di veicoli attualmente smistato su strade secondarie della zona orientale generando rallentamenti e ingorghi. Ad oggi nel complesso cantiere di Barra risultano realizzati la nuova rotatoria all'altezza di via Lauro e i marciapiedi che fanno da spartitraffico delle carreggiate in costruzione. Una vera e propria corsa contro il tempo vista l'importante scadenza: entro il 30 aprile, infatti, bisogna aprire e rendere sicura la strada per consentire il passaggio degli atleti che parteciperanno alla tappa napoletana del Giro d'Italia prevista l'11 maggio.

La proroga del dispositivo di traffico non è l'unica novità che riguarda i lavori in via delle Repubbliche Marinare. Infatti, proprio oggi il Consiglio della Municipalità di Napoli Est, guidata da Sandro Fucito, ha votato all'unanimità un ordine del giorno presentato dall'assessore municipale ai lavori pubblici Antonio Di Costanzo con il quale si chiede all’amministrazione centrale di migliorare la viabilità della zona aprendo l'incrocio tra via delle Repubbliche Marinare e via Luigi Volpicella compreso nell’attuale cantiere. Nella nota, indirizzata agli assessori all'urbanistica e alla mobilità, Lieto e Cosenza, e agli uffici competenti del Comune, i consiglieri della VI Municipalità chiedono di prevedere la riapertura dell’incrocio attraverso la creazione di una rotatoria o l’installazione di impianti semaforici, «in modo da rendere su quell’area, già penalizzata da anni per la presenza dell'inutile viadotto, una viabilità più agevole e scorrevole», si legge nel documento approvato stamane nell'aula di via Atripaldi a San Giovanni a Teduccio.

Il nodo è, a ben vedere, quello dei tempi a disposizione per portare a termine un cantiere avviato nell'ottobre 2021 e reso complicato per il ritrovamento di materiale contenente amianto. Residenti e passanti si aspettano una svolta per vedere finalmente concretizzato il miglioramento prospettato in termini di viabilità, sicurezza e decoro.