Si accendono le luci del colonnnato al Plebiscito, via al Capodanno napoletano

L'accensione delle luci del colonnato di piazza Plebiscito ha dato simbolicamente l'avvio alle celebrazione del Capodanno a Napoli.

«È un momento per ridare luce a piazza Plebiscito - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi, che ha materialmente acceso l'impianto - le terremo per tutte le feste e stiamo valutando anche un progetto di illuminazione più articolato della piazza di cui questa illuminazione farà parte».

Il colonnato torna così a illuminarsi dopo tre anni di buio. In precedenza le luci erano state installate nel 2016 in occasione della manifestazione Piano City Napoli da Attilio Ruggiero. L'impianto a led illumina il colonnato con luci multicolore valorizzando un luogo iconico per la città.

Un Capodanno, quello di Napoli, i cui festeggiamenti iniziano oggi e si protrarranno fino al 1 gennaio. Quattro giorni di spettacoli ed eventi promossi dall'amministrazione comunale che si aprono stasera nella Galleria Umberto con lo spettacolo audio-visual organizzato dalla Fondazione Pino Daniele in omaggio al cantautore. «È sicuramente il Capodanno più articolato e più vario d'Italia - ha sottolineato Manfredi - c'è una grande offerta per una città piena di turisti ma con tantissimi napoletani che hanno voglia di stare insieme e tornare a quella socialità che il covid ci ha negato troppo a lungo. È un momento di gioia per affrontare il 2023 con ottimismo pensando anche a chi è in difficoltà ma con la consapevolezza che abbiamo bisogno di positività».