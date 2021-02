Hanno manifestato sul ponte della Sanità, esponendo cartelli e bloccando il traffico per chiedere assistenza pubblica ed assistenza sanitaria in uno dei quartieri più difficili ed a rischio della città. Sono stati in decine - i membri del comitato San Gennaro - a scendere in strada questa mattina per un flash mob che segue la scia delle proteste fatte in passato, in favore di un presidio ospedaliero che giudicano inefficiente ed inadeguato a fronteggiare la pandemia.

APPROFONDIMENTI IL COMPLEANNO Rione Sanità, nonna Dora compie 100: «Ho visto la... I RITARDI Napoli, l'odissea dei lavori sul lungomare: cantieri aperti fino... L'INIZIATIVA Napoli: ospedale Betania, il Carnevale ​in terapia intensiva... ITALIA Napoli, il comitato San Gennaro blocca via Santa Teresa (Newfotosud,...



«È stato da poco risistemato il tetto - affermano - ma a quanto pare già piove all’interno della struttura. Un ospedale essenziale a chi il quartiere deve rinunciare da tempo. Una mancanza inaccettabile in questo periodo che testimonia l’inefficienza di chi dovrebbe garantirci assistenza sanitaria. Gli ascensori ancora da risistemare, lavori a quanto pare insufficienti a garantire ordine e sicurezza e sempre meno personale sanitario attivo. Una vera catastrofe di cui risente una delle aree più popolose della città».

Ultimo aggiornamento: 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA