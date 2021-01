Cinquanta kit personalizzati con giocattoli, dolci e gadget per i bambini del Rione Sanità dalla Asd Sanità United e dall’associazione Opportunity. Una Befana di gioia e di serenità per i piccoli abitanti del quartiere, che stanotte hanno ricevuto i doni dai volontari. Nel massimo rispetto delle restrizioni dovute alla zona rossa e alle conseguenti misure anti Covid i regali ai bimbi sono stati consegnati nei panieri calati da finestre e balconi delle case nei vicoli dove nacque Totò.

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Lungomare di Napoli, lavori al palo dopo la mareggiata: la rivolta... I RIFIUTI Napoli Est, divano e pneumatici accanto ai cassonetti:... LA MANIFESTAZIONE Napoli, arco borbonico crollato: scendono in piazza le associazioni a...

Un gesto di sensibilità dedicato all’infanzia in un momento buio come questo, in occasione di un’Epifania che, per il primo anno, è stata diversa per i bimbi napoletani. «La nostra missione non è di fare grandi cose, ma piccole cose con grande amore - dice Luca Zagarola, di Sanità United - in collaborazione con Opportunity, una grande comunità contro la camorra, siamo andati in giro per il quartiere, casa per casa, a distribuire la nostra Befana. Ma in realtà sono stati quei bambini a farci un grande regalo: il sorriso nei loro occhi e in quelli delle loro mamme. Solo attraverso attraverso quegli occhi illuminati potremo sperare in un futuro migliore e a colori. Un ringraziamento particolare - conclude - va agli sponsor che ci hanno aiutato a concretizzare quest'iniziativa con la speranza che presto ritorneremo sul campo e vedremo quei bambini a fare il tifo per noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA