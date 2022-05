Napoli, la vecchia cassetta della Telecom, abbandonata, diventa nicchia votiva per Maradona.

C'è anche chi ha pensato di trasformarla in edicola votiva dedicata a Maradona. Stiamo parlando di una delle tante cassette tecniche della Telecom, ormai in disuso, presenti in città.

A farsi carico della loro segnalazione ai fini della rimozione, l'avvocato ambientalista, già attivista social, Fabio Procaccini.

Tante foto di armadietti e cassette tecniche vuote e danneggiate, spesso pericolose per i passanti, pubblicate quotidianamente da Fabio su Facebook, dove scrive: «Armadietti Telecom svuotati e abbandonati da decenni! Speriamo vengano rimossi quanto prima. Segnalate gli armadietti abbandonati o rotti al numero verde 800415042, specificate che sono abbandonati e pericolosi e chiedete che venga eseguita una verifica volta o alla rimozione o alla loro messa in sicurezza, se funzionanti».