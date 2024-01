Neonato nel cassonetto, si chiama Lorenzo e sta bene. Il papà del 15enne che lo ha trovato: «Lo adotterei subito»

Si chiama Lorenzo e sta bene il neonato ritrovato in un bidone dell'immondizia dentro un sacchetto di plastica con placenta e cordone ombelicale ancora attaccati, a Villanova Canavese, nel Torinese, la sera del 13 gennaio. Il piccolo ha superato senza complicazioni la notte e le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni. Il nome è stato scelto dai medici dell'ospedale di Ciriè, che l'hanno preso in cura dopo l'intervento dei carabinieri e del personale del 118. Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale, coordinati dalla procura di Ivrea, per ricostruire l'accaduto.