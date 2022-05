Giro d'Italia, a Napoli gli interventi di Asia per liberare le strade

In occasione della tappa del Giro d'Italia di sabato 14, che vedrà la città di Napoli punto di partenza e di arrivo, Asia Napoli procederà allo spostamento sui marciapiedi e/o in strade adiacenti di campane e cassonetti presenti lungo il percorso, onde garantire la sede stradale completamente sgombra da ostacoli. Le attrezzature per la raccolta rifiuti saranno riposizionate dopo la giornata di sabato.

Campane e cassonetti che non possono essere ricollocati per indisponibilità di spazio, saranno rimossi la notte precedente all'evento e riposizionati la notte successiva in modo da creare il minimo disagio ai cittadini. È stata inoltre effettuata un’opera di diserbamento lungo tutte le strade interessate e si provvederà allo spazzamento meccanizzato della sede stradale in prossimità dei marciapiedi. I servizi saranno garantiti fino alle ore 11.00 di sabato 14 maggio e riprenderanno con regolarità a fine evento.

Le strade interessate sono le seguenti: Piazza del Plebiscito, via Console Cesario, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Padre Alessandro Dumas, via Partenope, via Francesco Caracciolo, via Mergellina Piazza Sannazzaro, viale Antonio Gramsci, Piazza della Repubblica, viale Antonio Dhorn, piazza Vittoria, via Orazio, via Francesco Petrarca, via Alessandro Manzoni, via Giovanni Boccaccio, discesa Coroglio, via Pasquale Leonardi Cattolica, Piazza Neghelli, viale Cavalleggeri d'Aosta, via Diocleziano, Piazzale Vincenzo Tecchio, via John Fitzgerald Kennedy, via Nuova di Agnano, via Provinciale San Gennaro.