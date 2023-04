Napoli, l'opera di Milot resterà a piazza Mercato per tre mesi

Key of Today dell’artista italo albanese Alfred Mirashi Milot, ha preso forma e postazione, adattandosi subito a piazza Mercato nel centro di Napoli, dove resterà per tre mesi, periodo in cui turisti e napoletani potranno andare ad ammirarla e assaporare tutti i significati intrinseci dell’opera monumentale.

Con una cerimonia sentita e toccante, è stata inaugurata il 30 marzo, alla presenza di tutti gli attori del progetto, l’artista Milot, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il curatore della mostra Maurizio De Giovanni, il direttore artistico Michele Stanzione, il direttore esecutivo Michael Kaiser della società Jean Wolfe di Los Angeles (che ha finanziato il progetto), il generale Francesco Bianco, l’Ambasciatore Albanese a Roma Anila Bitri Lani, e infine, non meno importanti i più di 300 ragazzi delle scuole del territorio, che sono venuti ad onorare l’artista e a trascorrere una mattinata di cultura viva. Una danza ancestrale la 'Ndrezzata Cervinarese ha sublimato l’evento, con un armonico corpo a corpo, tra passi di danza e scene guerresche stilizzate.

Sull’opera realizzata in acciaio Corten, dall’azienda albanese Metal Kostruksion Vata, dall’aspetto antichizzato e vissuto, sono incisi i nomi e i simboli di significativi luoghi. Key of Today è parte di un ampio progetto Keys of Unity - in collaborazione con l’Associazione Mille Volti di Los Angeles, e a Napoli grazie alla lungimiranza del sindaco Manfredi, delegato alla cultura, che ha intravisto nell’opera un messaggio importante.

«La decisione di posizionare a Piazza Mercato Key of Today è una scelta forte, per ciò che rappresenta l’opera - ha dichiarato il sindaco Manfredi all’inaugurazione dell’installazione - questo è un luogo importante e storico. Napoli continua ad essere il luogo del dialogo, dell’accoglienza e della cultura dell’Europa e di tutto il bacino del Mediterraneo. Noi abbiamo un grande compito, assolvere al suo ruolo storico di essere la città guida culturale di tutto il Mediterraneo e non ci sottrarremo a questo compito, lo faremo sempre con maggior impegno, maggiore collaborazione e maggior inclusione».

«L’arte è redenzione l’arte è libertà l’arte è bellezza - ha sottolineato il direttore artistico Maurizio De Giovanni - Napoli è una città di redenzione arte e bellezza, sono certo che questa installazione di Milot possa essere un momento di grande ripensamento, anche per piazza Mercato dove è in tutta la sua monumentalità, un luogo meraviglioso di questa città che deve essere rivalutato».

Un messaggio condiviso da tutti, che come ha spiegato l’artista Milot si racchiude in un concetto semplice: «Una chiave simbolo, che apre tutte le porte. Enorme e volutamente contorta, nella speranza di non avere più luoghi chiusi, piuttosto essere strumento per trovare la via giusta, superando paure, pregiudizi, incertezze, dubbi».

Così, di fronte a una folla di bambini e ragazzini che lo chiamavano e elogiavano ha motivato Milot la scelta d’arte e del luogo. Crogiolo di ispirazioni e dinamismo, Piazza Mercato è sempre stata l'epicentro di eventi civici, dove Key of Today, esposta per la prima volta diventa simbolo della vita, della rinascita di una società aperta a tutto e a tutti, al dialogo, al confronto, di un mondo in cui ci siano possibilità e potenzialità per tutti. Un messaggio ampio e di speranza universale che sarà poi portato in altre città italiane ed europee.