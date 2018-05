«Piazza Mercato, no alla pietra etnea», la Soprintendenza conferma lo stop ai lavori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Maggio 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 09:00

La Soprintendenza conferma lo stop al restyling di piazza Mercato da parte del Comune. Nel mirino, l'uso della pietra etnea per ripavimentare la storica piazza attualmente in basoli vesuviani, mai autorizzato dai funzionari del ministero dei Beni Culturali. Negli scorsi giorni, i tecnici di Palazzo Reale si sono recati sul cantiere per verificare lo stato dei lavori, dettando una serie di prescrizioni indispensabili per ottenere il via libera alla ripresa dei lavori. Il Comune dovrà inviare lo schema con i disegni particolareggiati della posa in opera sia dei basoli vesuviani recuperati dalla piazza e dalle strade limitrofe, da riutilizzare per rifare il pavè, sia delle parti destinate a eventuali innesti, che comunque saranno ammissibili solo per le aree marginali della piazza. Niente pietra etnea, insomma, sulla parte centrale dell'emiciclo, dove pure il Comune aveva già cominciato a mettere mano. Da rifare anche le fughe tra i basoli già posizionati: per la Soprintendenza sono troppo larghe. La sospensione del cantiere, quindi, viene prorogata fino all'invio della documentazione.