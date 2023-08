Napoli, accordo per il restyling di piazza del Plebiscito: intesa tra Piantedosi e Manfredi

È avvenuto presso la prefettura di Napoli l'incontro per la sottoscrizione del protocollo di valorizzazione di piazza Plebiscito e dell'Ipogeo con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi.

Previsti la manutenzione e restauro del colonnato, della piazza e degli edifici circostanti, la realizzazione di un impianto di illuminazione diffusa e la riapertura del''ipogeo come spazio espostivo e museale.

Presenti alla sottoscrizione il direttore centrale degli Affari dei Culti e per l'amministrazione del Fondo Edifici di Culto del Dipartimento Libertà civili ed immigrazione, il prefetto Fabrizio Gallo, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il direttore generale dell'Agenzia del demanio, Alessandra dal Verme e il Direttore Generale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Luigi La Rocca.

Saranno disponibili circa tre milioni di euro di finanziamenti Fec (il Fondo edifici di culto), che saranno gestiti dal ministero dell’Interno.

Altri soldi saranno disponibili da risorse comunali destinate al rifacimento dell’impianto di illuminazione. Il Comune inoltre si impegna anche a riaprire l’antico ipogeo sotto la basilica di San Francesco di Paola.

Un progetto che coinvolgerà Curia, Soprintendenza e Agenzia del demanio.

Il fronte più atteso riguarda la bonifica e il rilancio del colonnato, lungo il quale ci sono diverse botteghe visitate al termine dell'incontro dal ministro accompagnato dal sindaco.

«Questo accordo sul colonnato di piazza Plebiscito è un accordo molto significativo perchè supera una frammentazione di competenze e una difficoltà di gestione vissute per molti anni. Inoltre prenderemo a breve in carico l'ipogeo, un luogo di grandissima bellezza architettonica e storica con una grande vocazione espositiva e museale. Infine avremo un'illuminazione artistica della piazza e del colonnato, un grande progetto illuminotecnico che riguarderà anche i palazzi dietro piazza Plebiscito» dichiara il sindaco Manfredi.

«Sono molto contento di questo accordo per la piazza più importante e rappresentativa di Napoli. Ma i nostri impegni non si fermano qui. Infatti, con i fondi del Pnrr sono previsti 24 milioni di euro per altri interventi nella città. Io credo che questa valorizzazione si incrocia con la missione delle istituzione per prevenire fenomeni di forte impatto sociale e sicurezza. Napoli è molto importante per il sistema Paese e deve essere protiagonista» le parole del ministro Piantedosi.