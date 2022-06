«Napoli, riconversione delle edicole: occorre avviare subito un piano»

Parziale riconversione commerciale delle edicole per la vendita dei giornali. «Oggi la stampa, soprattutto quella tradizionale su carta, è in seria crisi, e la vendita al pubblico di quotidiani e settimanali non è più un'attività in grado di garantire un reddito sufficiente», dice Il consigliere regionale del gruppo De Luca Presidente, Diego Venanzoni.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Elezioni amministrative, il centrodestra parte in vantaggio in 18... IL CASO Aeroporti, è caos anche in Spagna: a Maiorca manca personale... ABRUZZO Ciro Immobile intercettato in spiaggia: corsa al selfie

«È fondamentale - aggiunge il consigliere regionale - che la mission originaria dell'edicola non venga snaturata, perché ogni rivendita di giornali è un presidio di democrazia e di diffusione di cultura. Ma nello stesso tempo bisogna intervenire a tutela di un'intera categoria di lavoratori che deve trovare anche nuovi sbocchi commerciali per non fallire. Ci sono ipotesi già avviate sulle quali occorre iniziare a lavorare subito. Il problema è urgente e non può essere rinviato ulteriormente».