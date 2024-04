Napoli, Telethon Walk of Life: la città corre per Elisa

È la settimana della Telethon Walk of Life Napoli, evento podistico organizzato da Fondazione Telethon ETS con la collaborazione di Napoli Running ed il patrocinio del Comune di Napoli per domenica 21 aprile.

La manifestazione riunisce temi del sociale, in primis il sostegno alla ricerca per diagnosi e cura di patologie genetiche rare attraverso la raccolta di fondi, ma anche attenzione per l’ambiente, educazione allo sport come strumento di promozione del benessere psico-fisico e sociale. C’è spazio, dunque, per qualunque vocazione, ciascuno con il proprio motivo per essere in gara.

Gli amanti del cronometro scatteranno alle 9 di domenica 21 aprile per sfidarsi sulla distanza competitiva di 9.9 km Fidal che li vedrà affacciarsi sul lungomare partenopeo, raggiungere Piazza Plebiscito e poi ritornare ad abbracciare il Golfo di Napoli tra il tifo del pubblico.

Chi volesse godersi il percorso, studiato proprio per regalare emozioni e bellezza, potrà partecipare alla 9.9 km non competitiva o alla passeggiata di 3 km, quest’ultima pensata per le famiglie.

Il ricavato dell'evento sosterrà i progetti di ricerca scientifica di Fondazione Telethon ETS.

Elisa è una bambina di 9 anni vispa, vivace e determinata. A scuola è molto responsabile ed è anche una grande chiacchierona. Ama la musica, lo shopping ma soprattutto la danza che pratica da qualche anno. Nel 2022 ha fatto la sua prima gara di ballo e da allora vuole partecipare a tutte le gare di ballo con l’obiettivo di arrivare prima. A maggio farà la sua prima Comunione e come regalo, tutta la famiglia, le ha organizzato un viaggio a Disneyland Paris e, ovviamente, lei non vede l’ora di partire. Elisa ha tantissime passioni e tanta energia, proprio come ogni bambino della sua età. Ma Elisa, diversamente da tanti bambini della sua età, affronta ogni giorno la glicogenesi di tipo 2, una malattia neuromuscolare che comporta l’indebolimento progressivo della muscolatura.

Elisa sta bene, grazie alla diagnosi arrivata a 2 mesi di vita e grazie alla terapia alla quale si sottopone ogni 14 giorni. Mamma Carmela dice: «Elisa ha una cura che le consente una vita normale. La diagnosi precoce si è rivelata fondamentale ed è per questo che non bisogna mai smettere di sostenere la ricerca. Se mia figlia ha avuto questo farmaco è perché qualcuno ha creduto nella ricerca.»