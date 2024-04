Napoli, weekend da record: «L'appeal della città è in crescita»

«Dopo il record di presenze turistiche avuto a Pasqua anche in questo weekend abbiamo avuto decine di migliaia di persone. Napoli ha ormai un grande appel, non c'è più l'effetto scudetto, ma c'è l'effetto Napoli». A dirlo è l'assessore al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, parlando dei grandi flussi turistici che si stanno registrando in questo mese di aprile che si concluderà con i ponti del 25 aprile e del 1 maggio.

«Siamo impegnati - ha aggiunto - a fare il modo che il turismo sia non un fenomeno transitorio ma un fattore di crescita economica, occupazionale e di benessere e che il turismo sia compatibile anche con l'aumento e la garanzia della qualità della vita dei nostri cittadini che significa migliorare i servizi e investire di più della tassa di soggiorno proprio per qualificare i servizi».

Rispetto alla possibilità di incrementare la tassa di soggiorno, Armato ha ribadito che «è stata aumentata l'anno scorso.

Tutto quello che faremo sarà di concerto con i principali protagonisti del settore».