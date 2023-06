Continua a far sognare il Napoli del terzo scudetto che prende forma in mille modi diversi fino a trasformarsi in un fumetto, un libro speciale dal titolo Passione Azzurra, che la scrittrice Anna Calì ha donato ai piccoli ricoverati del Santobono Pausilipon. Un racconto a colori delle acrobazie di Osimhen che con la sua mascherina nera è diventato un simbolo da imitare per gli appassionati di tutte le età. Eroi del calcio come il funambolico Kvara e il metronomo del centrocampo Lobotka che, grazie a questo particolare graphic novel, potranno coinvolgere i piccoli che non sono riusciti a festeggiare e a vivere appieno le emozioni della vittoria della squadra partenopea.

Il libro sarà distribuito gratuitamente tra i reparti dei due nosocomi di Napoli: «L'idea è nata già durante la stesura del libro - ha spiegato Anna Calì - ho pensato spesso ai bambini che non sono riusciti a festeggiare in strada o allo stadio proprio perché ricoverati. Mi auguro di cuore che queste pagine possano alleviare le ore interminabili e spesso tristi in ospedale». L'iniziativa è stata accolta con gioia dalla Fondazione Santobono Pausilipon diretta e presieduta da Flavia Matrisciano e Anna Ziccardi. «Un gesto bellissimo. Un regalo che sarà sicuramente gradito e apprezzato dai nostri piccoli pazienti - ha aggiunto Matrisciano - questo volume andrà ad arricchire la nostra biblioteca di oncoematologia ed è un libro che sicuramente servirà a far rivivere le emozioni dello scudetto ai nostri pazienti che purtroppo non hanno potuto essere presenti il giorno in cui il Napoli ha alzato la coppa allo stadio, una festa corale che ha coinvolto tutti non solo i tifosi». I piccoli infatti avranno la possibilità di immedesimarsi nella storia grazie alla protagonista Andrea, una bimba di sette anni, a cui fin da piccolissima il papà racconta, per farla addormentare, le storie dei calciatori che hanno scritto la storia del Napoli come Maradona e che mentre la città si tinge di azzurro inizia ad appassionarsi al calcio e alla squadra di Spalletti portando il pallone nel suo mondo tutto rosa fatto di bambole e principi azzurri. “Passione Azzurra, il magico viaggio del Napoli verso la conquista del 3° tricolore” è una storia pensata non solo per i bambini, ma anche per tutti i genitori che la sera leggono le favole ai propri figli e desiderano far conoscere una storia iniziata con l'arrivo di Maradona, amato in tutto il mondo e che Napoli ancora oggi ama e prega quasi come un santo. Il libro scritto da Anna Calì, edito da Officina Milena legata alla collana: Officina Milena Kids, è stato illustrato da Annalisa Maggio. Così come ha spiegato la scrittrice: «Il libro è nato con l'intento di far sviluppare in tutti i bambini la passione per il calcio e per il Napoli. Attraverso le illustrazioni e i giocatori come Osimhen nelle vesti di un moderno Batman, sarà possibile ripercorrere tutte le tappe fondamentali della stagione 2022/23, un modo per avvicinare i più piccoli allo sport più amato e seguito al mondo».